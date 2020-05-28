تعرف على أحدث 10 قرارات للحكومة لمواجهة فيروس "كورونا"

كتبت هند مختار - تصوير -سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس ؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة

وتم خلال الإجتماع الإعلان عدد من القرارات منها

-الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة

-الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية وتكليفهم بالعمل

-زيادة 150 مقعداً بالخط الساخن (105) للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها

-تتولى منظومة الشكاوى الحكومية التنسيق لخدمة المرضى

-إتاحة الكشف وتوفير العلاج فى 330 مستشفى تتبع وزارتى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية

-تحديث التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" وإضافة قائمة المستشفيات وكيفية الوصول لأقرب مستشفى ومتابعة المرضى بالعزل المنزلى

-إجراء 8900 تحليل "‪PCR‬" و20 ألف تحليل سريع لهم حتى الآن

-التأكيد على ضرورة وجود رصيد ومخزون كاف من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات

-الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء

تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية لمختلف كليات الطب للعمل بالطوارئ ومكافحة العدوى