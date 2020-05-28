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ترامب يوجه وزير العدل لتشديد القوانين على شركات التواصل الاجتماعى

الخميس، 28 مايو 2020 10:59 م
ترامب يوجه وزير العدل لتشديد القوانين على شركات التواصل الاجتماعى ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه وجه وزير العدل وليام بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.

 

يأتي القرار عقب هجوم ترامب على تويتر بعدما أضاف الموقع يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

 


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التواصل الاجتماعى

دونالد ترامب

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