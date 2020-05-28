اليوم السابع
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تحويل تأمين موظفى جامعة الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس لمستشفى سموحة الجديد

الخميس، 28 مايو 2020 05:22 م
تحويل تأمين موظفى جامعة الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس لمستشفى سموحة الجديد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قرر مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، تحويل تأمين المستفيدين من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس، إلى مستشفى سموحة الجديد، وذلك بعد قرار غلق المستشفى وتحويلها إلى مستشفى للعزل وتسليمها لوزارة الصحة.

 

وكان قد أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن مستشفى الطلبة الجامعى والتى تم تخصيصها للعزل، أصبحت مجهزة تماما للعزل الصحي بقوة 50 سريرا بخلاف 10 أسرة للعناية المركزة، ومكونة من 48 طبيب وتمريض وفنى، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية للطاقم الطبى.

 

كما أكد فى بيان اليوم على الإجراءات الاحترازية لأداء الامتحانات لطلاب الفرقة النهائية وضرورة توفير أماكن للعزل داخل كل كلية وتواجد طبي للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها، إتاحة مواد التربية العسكرية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال إلكترونيا.

 

كما أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جسلته المنعقدة، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، عن الإجراءات النهائية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والمقرر عقدها في يوليو 2020، حيث أكد الكردي على عمداء الكليات بضرورة تشكيل لجنة بكل كلية لإدارة عملية الإمتحانات، مشيرا أن هناك خطة لإخلاء الطلاب من اللجان بطريقة سليمة وصحية.

 

وأشار إلى أن الجامعة ستتخذ كافة التدابير الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات للملاحظين والطلاب وعمل مسح للطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق استخدام كواشف الحرارة علي الطلاب قبل دخول الامتحانات، ولفت الكردي أنه سيكون هناك لجان طبية داخل الكليات واللجان للتعامل مع الحالات الطارئة والمشتبه بها وتوفير أماكن للعزل داخل كل كلية.

 

وناشد الكردي عمداء الكليات بضرورة إجراء عمليات التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات كما هو متبع.

 

كما قرر المجلس بتشكيل لجنة في كل كلية لعمل دراسة لتحويل المقررات لصورة إلكترونية اعتبارا من العام الدراسي القادم، حيث طالب الكردي عمداء الكليات بضرورة وضع دراسة للتحول الاليكتروني للمقررات اعتبارا من العام الدراسي القادم 2021 وذلك بغية تقليل الكثافة في المدراجات ومواكبة طرق تعليم الحديثة.

 

وأحيط المجلس علما بالانتهاء من إنشاء فصول اليكترونية لمواد التربية العسكرية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال وإتاحتهم إلفيكترونيا وذلك عن طريق مركز القياس والتقويم بالجامعة.

 

 


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