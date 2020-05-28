تحرير 54 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

وأضاف المحافظ، أن الحملات اسفرت عن تحرير 54 مخالفة تموينية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال دكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين، إن المخالفات جاءت ما بين 48 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية "خبر ناقص الوزن - خبر غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - قضايا تموينية متنوعة"، وضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق.