تحرير 54 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف المحافظ، أن الحملات اسفرت عن تحرير 54 مخالفة تموينية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه قال دكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين، إن المخالفات جاءت ما بين 48 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية "خبر ناقص الوزن - خبر غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - قضايا تموينية متنوعة"، وضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق.
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