اليوم السابع
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تحرير 54 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

الخميس، 28 مايو 2020 03:53 م
تحرير 54 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن الحملات اسفرت عن تحرير 54 مخالفة تموينية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
من جانبه قال دكتور محمود يوسف ، وكيل وزارة التموين، إن المخالفات جاءت ما بين 48 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية "خبر ناقص الوزن - خبر غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - قضايا تموينية متنوعة"، وضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق.
 
 

 

 


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