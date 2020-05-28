اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 12:54 م
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تحرير محاضر لـ 17 مخبز لإنتاج خبز مخالف للمواصفات وتهريب دقيق مدعم بالبحيرة

الخميس، 28 مايو 2020 12:49 م
تحرير محاضر لـ 17 مخبز لإنتاج خبز مخالف للمواصفات وتهريب دقيق مدعم بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة  بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 17 مخبزا بمراكز وادى النطرون وبدر وشبراخيت لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج  بدون اذن مسبق وتهريب 52 شيكارة دقيق مدعم لبيعه فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف  مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .


 

    
 


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