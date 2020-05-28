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بورصة السعودية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد

الخميس، 28 مايو 2020 01:48 م
بورصة السعودية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 1441/10/08هـ الموافق 31 مايو، وفقاً للتالي:
 
 
-الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً
 
-الجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ): من 10:00 صباحاً إلى 03:00 مساءً
 
-الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00مساءً إلى 03:10 مساءً
 
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)
 
-الجلسة الرابعة (التداول على سعر الاغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً
 
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)
 
-الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00مساءً 
 
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00مساءً).
 
 
 
 
 
 
وكانت بورصة السعودية، قد حددت أجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 مايو على أن تستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 31 مايو الجاري.
 
 
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، فى آخر أسبوع خلال شهر رمضان، بنسبة 5% رابحاً 333.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.1% رابحاً 78.3 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.14 مليار سهم بقيمة 27.75 مليار ريال.
 
 
 
وصعدت ببورصة السعودية، 20 قطاعاً على رأسها المواد الأساسية بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.4%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.7%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 4.6%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل وحيداً بنسبة 1.1%.
 
 
 

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