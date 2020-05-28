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بعد تأجيل رحلة الفضاء بسبب الظروف الجوية.. ترامب يشكر وكالة ناسا وSpaceX

الخميس، 28 مايو 2020 01:10 ص
بعد تأجيل رحلة الفضاء بسبب الظروف الجوية.. ترامب يشكر وكالة ناسا وSpaceX ترامب
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن شكره وامتنانه لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، وشركة تقنيات استكشاف الفضاء "سبيس اكس – SpaceX"، وذلك بعد تأجيل رحلة "سبيس إكس" التى تحمل اثنين من رواد وكالة "ناسا" إلى الفضاء، بسبب الظروف الجوية، وستكون المحاولة التالية يوم السبت القادم 30 مايو.

وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: "شكرا وكالة ناسا وSpaceX، لعملهم الشاق وقيادتهم، نتطلع إلى العودة معكم يوم السبت".

ترامب
ترامب

وانطلقت المهمة التى أطلق عليها اسم ديمو-2 (Demo-2) برائِدَى الفضاء "روبرت بينكن ودوجلاس هيرلى"، إلى المحطة الدولية، وتم بث الحدث بشكل مباشر على تلفزيون ناسا وحساباتها على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى.

وتولى بينكن قيادة العمليات المشتركة للمهمة الفضائية، حيث سيكون مسؤولاً عن أنشطة مثل الالتقاء بمحطة الفضاء، والالتحام بها والانفصال عنها، أما هيرلى الذى شارك فى آخر مهمة فضائية قام بها المكوك أتلانتس فى يوليو 2011، فتسلم قيادة المركبة الفضائية، وسيكون مسؤولاً عن أنشطة مثل الانطلاق والهبوط والاسترداد.

وبعد المهمة، ستنفصل "كرو دراجون" بشكل مستقل مع رواد الفضاء على متنها وتهبط فى المحيط الأطلسى، حيث ستلتقطها سفينة الاسترداد، وفقا لوكالة ناسا.

وبذلك أصبحت شركة "سبايس إكس" أول شركة خاصة تطلق الأشخاص فى المدار، ونجحت فى إجراء أول رحلة تجريبية لكبسولة طاقم "دراجون" قبل عام ، وإرسال كبسولة دون طاقم إلى محطة الفضاء.

وتستخدم "سبايس إكس"، التى تأسست عام 2002 صواريخ "فالكون 9" لإرسال البضائع إلى محطة الفضاء فى كبسولات "دراجون" منذ العام 2012.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من بين المتفرجين فى مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا، حيث تابع عملية انطلاق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراجون" من منصة الإطلاق 39التى حصلت على الضوء الأخضر، رغم أشهر من الإغلاق بسبب جائحة  كورونا "كوفيد 19".


ترامب

دونالد ترامب

ناسا

وكالة ناسا

وكالة ناسا للفضاء

سبيس اكس

SpaceX

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