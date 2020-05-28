بشاير الوادى الجديد.. زراعة 12500 فدان زيوت جوجوبا الطبية بـ750 مليون جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

بدأت مشروعات الاشجار الزيتية و الطبية تؤتى ثمارها فى محافظة الوادى الجديد، وذلك بعد أن جرى الانتهاء من أول موسم لحصاد الزراعات التحميلية على المحصول الرئيسى لأشجار الجوجوبا الزيتية والتى تنتج أغلى نوع من الزيوت التى تستخدم فى مستحضرات التجميل وعلاج البشرة والجلد.

وتعاقدت محافظة الوادى الجديد مع إحدى الشركات المتخصصة فى زراعة 12500 فدان كمرحلة أولى بمركز باريس لانتاج الزيوت الطبيعية زيت الجوجوبا المطلوب عالميا، وجرى زراعة 800 فدان من المشروع شملت أيضا زراعة 650 فدان محاصيل فول بلدى باعتباره من المحاصيل الاستراتجية فى مصر و لب سوبر وعباد زيتى كمحاصيل تحميلية على المشروع وذلك لتحقيق عوائد اقتصادية فى الخمسة شهور الأولى لدعم مراحل التنفيذ فى المشروع.

ورصدت عدسة اليوم السابع جانب من المشروع الذى يقع بنطاق مركز باريس ويضم حوالى 12500 فدان بنظامين التمليك و حق الانتفاع بغرض التملك، حيث تم حفر فيها عدد من الابار العميقة لتغطية احتياجات المحاصيل من مياه الرى بالنظام الحديث المطور والطاقة الشمسية وجرى تمهيد وتجهيز الأرض واستصلاحها على أن تتم الزراعة بطريقة مرحلية وتمت زراعة 800 فدان من أشجار الجوجوبا ومعها بالتوازى زراعة 650 فدان فول بلدى ومثلهم لب سوبر فى الموسم الصيفى من إجمالى المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع بواقع 12500 فدان لإنتاج بذور الجوجوبا على مياه الآبار لتصنيع مستحضرات التجميل وبدائل المبيدات الحيوية لإنتاج المحاصيل الاورجانك من زيوت الجوجوبا بدلا من استخدام المبيدات الكيميائية المتسرطنة، وتركيب الطاقة الشمسية ومد شبكات الرى.

وقال المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المختصة بتنفيذ المشروع فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن هذا المشروع هو أكبر مشروع لأشجار الجوجوبا الطبية فى الوادى الجديد والذى تبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 750 مليون جنيه ويعتمد كليا على أشجار الجوجوبا الزيتية التى يدخل فى العديد من صناعات مستحضرات التجميل لما يمثله من أهمية كبيرة لعلاج البشرة والشعر و بدائل المبيدات، هو محصول صحراوى، يتحمل الحرارة وملوحة التربة العالية وأيضا المياه العالية الملوحة فهو يتحمل العيش فى درجة من ( -5 إلى 50) درجة مئوية، ويقاوم للأمراض والآفات وغير مستهلك للمياه.

وأضاف إسماعيل أن المشروع يجرى تنفيذه بصورة منتظمة دون معوقات وذلك بدعم متكامل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والذى يوجه دوما بتذليل كافة العقبات ويحفز القائمين على المشروع بالتفانى فى العمل لإنجاز المشروع كى يكون نموذجا متفردا على مستوى الجمهورية كأكبر مشروع لانتاج زيت الجوجوبا النقى .

ومن جانبه أفاد المهندس حازم سعد زهران، المدير العام للشركة، أن الشركة تقوم بتنفيذ المشروع وفقا للخطة الزمنية المقرر انتهائها فى عام 2023 بزراعة كامل المساحة حيث يتم التوسع فى زراعة اشجار الجوجوبا بصفة منتظمة وفقا للخطة الزمنية ويجرى زراعة المحاصيل الأخرى كزراعات تحميلية على المشروع والتى حققت نجاحا كبيرا نظرا لنقاء المياه وجودة التربة وجرى حصاد المساحة المنزرعة من المحاصيل التحميلية الاستراتيجية المطلوبة حاليا فى ظل الأزمة التى يشهدها العالم وجارى زراعة محاصيل التحميل فى الموسم الصيفى .

أضاف زهران أن القيمة الاقتصادية لجوجوبا عالية جدا حيث تحتوى بذوره على (40%-60%) من وزنها زيتا نقيا ويدخل فى العديد من الصناعات الدوائية الهامة لما تشمله من مواصفات عالمية فريدة للعناية بالجسم والبشرة والشعر وأصبح عنصرا مشتركا فى مكونات المنتجات الصحية والعناية بالجمال ويتشابه زيت الجوجوبا مع زيت حوت العنبر، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة نظرا لأهميته الطبية .