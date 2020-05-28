بريطانيا تساهم بـ20 مليون جنيه إسترلينى بصندوق الاتحاد الإفريقى لمواجهة كورونا

ريهام عبد الله

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة، تساهم بمبلغ 20 مليون جنيه إسترلينى فى صندوق الاتحاد الإفريقى، لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية، تغريدة عبر تويتر، جاء فيها :"المملكة المتحدة تساهم بمبلغ 20 مليون جنيه استرليني (24.3 مليون دولار) في صندوق الاتحاد الافريقي للاستجابة لكوفيد-19، ما يجعلها أكبر جهة مانحة للصندوق".



الخارجية البريطانية

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، بفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج، حسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز الاخبارية.

ومن جانب آخر، ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن هيئة الصحة العامة في بريطانيا، تعتزم بدء اختبارات الأجسام المضادة بشكل مجاني لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لأجل الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا.