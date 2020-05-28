بريطانيا تساهم بـ20 مليون جنيه إسترلينى بصندوق الاتحاد الإفريقى لمواجهة كورونا

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة، تساهم بمبلغ 20 مليون جنيه إسترلينى فى صندوق الاتحاد الإفريقى، لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية، تغريدة عبر تويتر، جاء فيها :"المملكة المتحدة تساهم بمبلغ 20 مليون جنيه استرليني (24.3 مليون دولار) في صندوق الاتحاد الافريقي للاستجابة لكوفيد-19، ما يجعلها أكبر جهة مانحة للصندوق".
الخارجية البريطانية
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، بفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج، حسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز الاخبارية.
ومن جانب آخر، ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن هيئة الصحة العامة في بريطانيا، تعتزم بدء اختبارات الأجسام المضادة بشكل مجاني لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لأجل الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا.
وتأتى تلك الخطوة الصحية إثر التوصل إلى اتفاق بين هيئة الصحة العامة والحكومة في بريطانيا وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الحكومة وقعت عقودا لأجل توفير عشرة ملايين من اختبارات الكشف عن الأجسام المضادة.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى معرفة الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ويرجح أنهم حصلوا على مناعة ضد الفيروس وستشمل الاختبارات من يعملون في قطاع القطاع الصحة، في مرحلة أولى، إلى جانب المرضى والعاملين في دور الرعاية، بدءًا من الأسبوع المقبل.
وقال وزير الصحة البريطاني، إن هذه الفحوص تشكل خطوة ضمن برنامج البلاد لأجل الرفع من فحوص الكشف عن فيروس كورونا، وقبلها أكد متحدث باسم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن هذه الفحوص ستكون مجانية لمن يحتاجونها، حيث يأتي هذا في وقت ما تزال الأوساط العلمية في حالة انقسام حيال احتمال إصابة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا للمرة الثانية. لكن هذه الخطوة ستكون مهمة جدا، بحسب الوزير البريطاني، لأجل فهم كيف يتفاعل جسم الإنسان مع فيروس كورونا وكيف ينتشر في مختلف مناطق البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة