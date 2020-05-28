اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 01:41 م
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باكستان.. العثور على مسجل قمرة القيادة الخاص بالطائرة المنكوبة

الخميس، 28 مايو 2020 11:59 ص
باكستان.. العثور على مسجل قمرة القيادة الخاص بالطائرة المنكوبة حطام طائرة
رويترز

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 قال متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إن فرق البحث عثرت اليوم الخميس على مسجل صوت قمرة القيادة بين حطام الطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من طراز إيرباص إيه320 يوم الجمعة الماضي في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، مما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها. ونجا شخصان.

وقال المتحدث عبد الله خان في بيان "استؤنفت عمليات البحث صباح اليوم وتم العثور على مسجل الصوت مدفونا تحت الأنقاض... العثور على مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة سيساعد كثيرا في التحقيق".

وتم العثور على مسجل بيانات الرحلة.

 


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الطائرة المنكوبة

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تحطم طائرة

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