اليوم السابع
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انتقال كورونا من لمس الأسطح أو السائل المنوى أقل خطورة مما تعتقد

الخميس، 28 مايو 2020 12:21 م
انتقال كورونا من لمس الأسطح أو السائل المنوى أقل خطورة مما تعتقد فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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يعتقد كثير من الناس أن لمس الأسطح الملوثة بفيروس كورونا من أكثر طرق انتقال عدوى فيروس كورونا خطورة، على الرغم من أن العلماء أكدوا أنه لا ينتقل بسهولة من الأسطح، وقال مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية إن الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس هى عن طريق قطرات الجهاز التنفسى من الرذاذ، فهذه الطريقة هى الأكثر خطورة.

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ووفقاً لما ذكر موقع " إنسايدر" الأمريكى فإن جزيئات الفيروس لا تنتشر بسهولة على الأسطح، حيث قام مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بتحديث إرشاداته الأسبوع الماضى لتوضيح أن فيروس كورونا لا ينتقل بسهولة عبر الأسطح الملوثة.

ولم تكن هذه معلومات جديدة تمامًا - فقد قال مركز السيطرة على الأمراض منذ شهور إن الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس هي عن طريق القطيرات.

ويتمثل خطر الأسطح فى أن القطرات يمكن أن تهبط عليها بعد أن يتحدث شخص مريض أو يسعل أو يعطس فى مكان قريب يمكن لشخص آخر أن يلمس هذه الأسطح ثم يلمس وجهه، وبالتالى يصاب، لكن خطر حدوث ذلك منخفض نسبياَ.

وأظهرت الأبحاث أن جزيئات فيروس كورونا الحية يمكن أن تعيش فى أى مكان من ثلاث ساعات إلى سبعة أيام على الأسطح، اعتمادًا على المادة لكن - كما هو الحال مع الهباء الجوى - فإن وجود جزيئات الفيروس الحية بأى تركيز لا يعنى بالضرورة انتقال العدوى.

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السائل المنوى للرجل من طرق انتقال عدوى كورونا الأقل خطورة أيضاَ

تم العثور على فيروس كورونا فى السائل المنوى، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى أم لا.

ووجدت دراسة من علماء صينيين نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن جزيئات فيروس كورونا توجد في السائل المنوي لـ16% من المرضى الذكور الذين تمت دراستهم، سواء من المرضى الذين لديهم عدوى نشطة أو الذين تعافوا.

ومع ذلك، فإن الباحثين غير متأكدين مما إذا كان الفيروس ينتشر من خلال الاتصال الجنسي، كما تم العثور على العديد من أنواع الفيروسات التي لا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في السائل المنوي في الماضي.

وكتب الباحثون: "قد يكون وجود الفيروسات في السائل المنوي أكثر شيوعًا مما هو مفهوم حاليًا، ولا ينبغي افتراض أن الفيروسات التقليدية غير المنقولة جنسيًا غائبة تمامًا في الإفرازات التناسلية".


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