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مدبب وثعبانى ودائرى.. تعرف على أشكال الفيروسات وأنواعها.. صور

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:50 م
مدبب وثعبانى ودائرى.. تعرف على أشكال الفيروسات وأنواعها.. صور فيروسات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الفيروسات من أخطر المشاكل الصحية التى تهدد  الحياة، ويعتبر آخرها انتشار فيروس كورونا، وهو الوباء الذى يخشى الكثيرون الإصابة به، وانتشر الفيروس أول مرة فى الصين وأصيب الآلاف وتوفى المئات بسبب الفيروس، وحتى الآن لم يتم اكتشاف علاج للمرض.

وفى التقرير التالى يقدم اليوم السابع أشكال وأنواع الفيروسات حسب ما ذكرها موقعا  virology ، newscientist

فيروس كورونا

 

كورونا
كورونا

 

 

فيروس كورونا عبارة عن شكل كروى محاط بنتوءات وشعيرات فى كل  الجوانب، ابرز أعراض المرض هى ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالعطس والسعال.

 

فيروس الأنفلونزا

 

الانفلونزا
الانفلونزا

 

 

يكون شكله كرويا مغلفا بطبقة خارجية عبارة عن غشاء شحمى مأخوذ من الخلية التى يتكاثر فيها الفيروس، تنتقل العدوى من شخص لآخر عن طريق الرذاذ والسعال والعطس، لذلك ينصح بتجنب العدوى بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.

 

فيروس أيبولا

 

الايبولا
الايبولا

 

 

فيروس أيبولا من الفيروسات الشهيرة التى تنتقل عن طريق ملامسة الحيوانات المصابة بالمرض او ملامسة الاسطح الملوثة التى لمسها الشخص المصاب، ويكون فيروس الايبولا على شكل شريط طويل.

 

فيروس الحصبة

 

الحصبة
الحصبة

 

 

من أشهر أنواع الفيروسات المعروفة وفى الغالب تصيب الاطفال مما يسبب حمى شديدة وسعال والتهابات فى الحلق والعين، ويكون شكل فيروس  الحصبة دائرى وملئ بالنتوءات.

 

فيروس النكاف

 

النكاف
النكاف

 

 

من الأمراض الفيروسية التى تصيب الغدد وتسبب التهاب وتورم شديد مع فقدان الشهية وألم عام فى الجسم، قد يؤثر المرض على القلب والسمع والبنكرياس، ويكون شكله عشوائى وبه فراغات ضيقة.

 

 

 


فيروسات

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كورونا

اشكال الفيروسات

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