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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

الخميس، 28 مايو 2020 09:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستعد مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الخميس، لاستقبال رحلة طيران لعالقين مصريين، قادمة من مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبى، استعدادا لنقلهم من المطار لاحد فنادق الغردقة، لقضاء فترة الحجر الصحي المقررة اسبوع ثم مغادرتهم لذويهم بعد ذلك .
 
كشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة أبو ظبى المقرر وصولها اليوم الخميس، تعد الرحلة الثالثة التى تصل من مطار أبو ظبى لمطار مرسى علم منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج،  حيث مقرر لها أن تصل مساء الخميس فى الساعة السابعة تقريبا . 
 
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن فرق الطب الوقائي مستعدة لاستقبال العالقين بالخارج فور وصولهم المطار لبدا عمليات تعقيمهم وإجراءات اختبارات المتبعة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
 
كان مطار مرسى علم الدولى، استقبل صباح الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من باريس، تقل على متنها 136 عالقا مصريا بفرنسا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .
 
وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة باريس التى وصلت صباح الأربعاء، تعد ثانى الرحلات التى وصلت من فرنسا ، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل رحلة قادمة من باريس، مؤكدًا أن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .
 
من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.
 

 


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اليوم السابع بلس

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