اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الخميس، لاستقبال رحلة طيران لعالقين مصريين، قادمة من مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبى، استعدادا لنقلهم من المطار لاحد فنادق الغردقة، لقضاء فترة الحجر الصحي المقررة اسبوع ثم مغادرتهم لذويهم بعد ذلك .

كشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة أبو ظبى المقرر وصولها اليوم الخميس، تعد الرحلة الثالثة التى تصل من مطار أبو ظبى لمطار مرسى علم منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج، حيث مقرر لها أن تصل مساء الخميس فى الساعة السابعة تقريبا .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن فرق الطب الوقائي مستعدة لاستقبال العالقين بالخارج فور وصولهم المطار لبدا عمليات تعقيمهم وإجراءات اختبارات المتبعة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .