اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 11:41 م
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النمسا: نراجع موقف الجمعيات التركية ونشاطها المحظور فى البلاد

الخميس، 28 مايو 2020 10:46 م
النمسا: نراجع موقف الجمعيات التركية ونشاطها المحظور فى البلاد عناصر من الشرطة النمساوية
فيينا أ ش أ

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أكدت وزيرة الدولة النمساوية لشئون الاندماج سوزانا راب، أن بلادها لن تتسامح مع الجمعيات التركية فى البلاد التى تستغل الدين فى أغراض سياسية وتحارب الديمقراطية فى أوروبا.

وقالت راب - فى تصريح اليوم الخميس ردا على حفل فى السفارة التركية فى فيينا "تم فيه الإساءة إلى أوروبا" - إن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة الجمعيات التركية فى النمسا وتنقيتها من التطرف.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجالية التركية فى النمسا تقاوم الاندماج ولها توجهات سلبية نحو الدولة النمساوية، مضيفة أن أنشطة الجمعيات التى تمثل الجاليات الأجنبية فى البلاد موضع تقييم جديد لمعرفة مدى مطابقتها للقانون خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية المحظورة.

 


النمسا

أخبار النمسا

الجمعيات التركية

ارهارب تركيا

أنشطة تركيا المحظورة

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