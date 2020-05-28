اليوم السابع
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الكويت تبدأ الأحد مرحلة جديدة فى مواجهة كورونا بتخفيض الحظر تدريجياً

الخميس، 28 مايو 2020 08:52 م
الكويت تبدأ الأحد مرحلة جديدة فى مواجهة كورونا بتخفيض الحظر تدريجياً مجلس الوزراء الكويتى
رويترز

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 قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الخميس إن الكويت سوف تبدأ يوم الأحد في تطبيق خطة للعودة إلى الحياة من جديد ستشهد تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر الصحفي إن حظر التجول الكلي المفروض حاليا سيتحول الى حظر جزئي يستمر 12 ساعة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا.

وقال إنه سيتم عزل مناطق جديدة مع الإبقاء على عزل المناطق المعزولة سابقا لمكافحة الفيروس.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى على أن تبدأ المرحلة الأولى في 31 مايو ايار.

وأكد وزير الصحة أنه "لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا".

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة كما تشمل عودة المطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل.

كما تشمل هذه الخدمات الشركات المزودة للاتصالات والانترنت والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحلات التجزئة الغذائية مثل الجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والتموين.

 
 

 


الكويت

فيروس كورونا

فيروس

كورونا

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