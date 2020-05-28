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"الكهرباء" تستجيب لشكوى قارئ اليوم السابع بسبب خطأ فى الفاتورة

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص
"الكهرباء" تستجيب لشكوى قارئ اليوم السابع بسبب خطأ فى الفاتورة فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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فى استجابة سريعة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،  تواصلت إدارة شبكات فيصل مع قارئ "اليوم السابع" الذى تضرر من إصدار فاتورة كهرباء خاطئة ومطالبته بمبلغ ألف جنيه، وتم على الفور فحص عداد الكهرباء الخاص بالمشترك للتأكد من صلاحيته.

وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى بيان لها للرد على شكوى قارئ "اليوم السابع"، أن الكشاف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء قام بتسجيل قراءة العداد المسجل بحساب رقم 91/66/14/98/3 بزيادة عن طريق الخطأ عن القراءة الفعلية للعداد، موضحة أنه تم حل المشكلة الخاصة بالمشترك.


وكان قارئ "اليوم السابع" أرسل شكوى عبر خدمة واتس آب قى إطار مبادرة سيبها علينا قال فيها : "تقدمت بشكوى إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إدارة فيصل 2 وهى الشركة التابع لها عداد الكهرباء أوضحت بها القراءة الصحيحة وهى 26504 كيلو وليس 26822 كيلو كما ورد بكعب إيصال الكهرباء بزيادة قدرها 318 ك، وقد ذكر الايصال فى خانة القراءة الحالية عبارة معطل، ومطالبة بسداد مبلغ 358 جم، وذلك بالرغم من أن الشقه المركب بها العداد والظاهر من خارجها مغلقة منذ شهر 3/2017 حتى تاريخه وغير موجودة بها السكان.

وأضاف القارئ فى شكواه: "وقد أرفقت بالشكوى صورة بقراءة العداد الصحيحة وكذا صورة الكعب المسجل به القراءة الخطأ، وطلبت  الشركة منى إنارة الشقة لمدة يومين حتى يتبين لها أن العداد سليم من عدمه، وبالفعل قمت بعمل ذلك وأرسلت لهم صورة اخرى بالقراءة الجديدة بعد إنارة الشقة لمدة يومين، إلا إنه وبعد مرور أربعة أشهر لم تحل المشكلة ويصلنى كل شهر كعب أيصال مبالغ اكثر من 312 جم شهريا حتى وصل إجمالى المطالبة لمبلغ يصل إلى مايقرب من 1000جم لاستهلاك 3 أشهر فقط وفقا والكعوب المرفقة، وهى مبالغ غير مستحقة للشركة المذكورة نتيجة خطأ من كشاف شركة".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونىsend@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".




 


الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

فواتيرالكهرباء

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