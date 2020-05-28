الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو 2020، والذى يعد ثانى ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 5 يونيو القادم، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441 هجريا حيث يغطى ظل الأرض 57% تقريبا من سطح القمر.

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أوروبا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".

وسوف تستغرق جميع مراحل هذا الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 3 ساعات و10 دقائق، ويمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.

وفى أول ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020، كانت الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 10 يناير الماضى، اتفق وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا، حيث غطى ظل الأرض 90% من سطح القمر.

وهذا الخسوف لم يمكن رؤيته بالعين المجردة وأمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا – قارة أسيا – معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الشمالية".

واستغرق هذا الخسوف فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و5 دقائق تقريبا، وشوهد فى مصر، وكذلك فى المنطقة العربية.