اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

الخميس، 28 مايو 2020 04:03 ص
الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى خسوف القمر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو 2020، والذى يعد ثانى ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 5 يونيو القادم، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441 هجريا حيث يغطى ظل الأرض 57% تقريبا من سطح القمر.

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أوروبا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".

وسوف تستغرق جميع مراحل هذا الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 3 ساعات و10 دقائق، ويمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.

وفى أول ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020، كانت الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 10 يناير الماضى، اتفق وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا، حيث غطى ظل الأرض 90% من سطح القمر.

وهذا الخسوف لم يمكن رؤيته بالعين المجردة وأمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا – قارة أسيا – معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الشمالية".

واستغرق هذا الخسوف فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و5 دقائق تقريبا، وشوهد فى مصر، وكذلك فى المنطقة العربية.

 

 


خسوف القمر

خسوف

الخسوف

خسوف شبه ظلى

كسوف

ظواهر فلكيه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترقبوا الخسوف الثانى بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد خسوفا شبه ظلى للقمر الجمعة 5 يونيه.. ظل الأرض يغطى57% تقريبا من سطح القمر.. يُرى بمصر والمنطقة العربية وتستغرق مراحله منذ البداية وحتى النهاية قرابة 3 ساعات

الثلاثاء، 19 مايو 2020 01:00 ص

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:00 ص

شاهد أول صور لخسوف القمر فى 2020

السبت، 11 يناير 2020 02:03 م

البحوث الفلكية: فريق بحثى يتابع خسوف القمر شبه الظلى بمعهد الفلك بحلوان

الجمعة، 10 يناير 2020 09:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة