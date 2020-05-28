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العالم يقترب من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 10:14 م
العالم يقترب من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا كورونا
ماجد تمراز

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اقترب العالم من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجل العالم حتى الآن 5 ملايين و862 ألف و914 إصابة حتى الآن بمختلف بلدان العالم التي ضربها الوباء، بالإضافة إلى وصول عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 360 ألف و188 حالة وفاة.

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وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي ضربها الفيروس المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات بها حتى الآن مليون و760 ألف و613 حالة حتى الآن، وتأتي البرازيل في المركز الثاني بإجمالي إصابات بلغ 419 ألف و340 إصابة حتى الآن، بينما يأتي في المركز الثالث روسيا بإجمالي أعداد إصابات بلغ 379 ألف و51 إصابة.

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وتأتي أسبانيا في المركز الرابع بإجمالي عدد إصابات وصل إلى 284 ألف و986 إصابة، بينما في المركز الخامس تأتي المملكة المتحدة بإجمالي عدد إصابات 269 ألف و127 إصابة حتى الآن، وفي المركز السادس تأتي إيطاليا بإجمالي عدد إصابات 231 ألف و732 إصابة حتى الآن.


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فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

عدد اصابات كورونا

منظمه الصحه العالمية

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