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السائق الأمين.. سلم حقيبة بها مليون جنيه واكتفى بهدية 500 جنيه (فيديو)

الخميس، 28 مايو 2020 11:15 م
السائق الأمين.. سلم حقيبة بها مليون جنيه واكتفى بهدية 500 جنيه (فيديو) السائق محمد على
بنى سويف أيمن لطفى

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ليس هناك حديث متداول بين أهالى بنى سويف، سوى حكاية محمد على السائق الأمين الذى عثر على حقيبة بها مليون جنيه تركها أحد الركاب داخل أتوبيس يقوده وردها إلى صاحبها.

 1_ السائق الأمين محمد على محمد حنفى 49 عاما، شهرته "كاشريلا"، حاصل على دبلوم صناعي، مقيم خلف مديرية الطب البيطرى بمدينة بنى سويف العاصمة.

 2_ يعمل سائقا بشركة رحلات ببنى سويف منذ عشرين عاما .

 3 _ متزوج ولديه حبيبة بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة بنى سويف وعبدالله بالصف الأول الثانوى.

4 _ تعاقدت الشركة التى يعمل بها مع المحافظة لنقل المعزولين العالقين القادمين من الدول العربية من مقر المدينة الجامعية بنين بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

5 _ كلفته الشركة بقيادة أتوبيس لنقل 35 راكبا بأمتعتهم آخر أيام شهر رمضان المبارك إلى موقف المنيب بالجيزة.

6 _ فى طريق عودته إلى بنى سويف أبلغه أحد أفراد أمن المدينة الجامعية بترك أحد الركاب حقيبته داخل الأتوبيس. 

7 _ تلقى اتصالا من صاحب الحقيبة يخبره بأنه مقيم محافظة كفر الشيخ والحقيبة بها مبلغ مالى كبير ومحمول غالى الثمن وشيكات وساعة.

8 _ عثر على الحقيبة وفتحها فتأكد من كلام صاحبها وطمأنه واتفقا على تسليمه الحقيبة فى بنى سويف.

 9 _ وصل صاحب الحقيبة فى اليوم التالى إلى بنى سويف وتسلم الحقيبة.

 10_ رفض السائق الحصول على نسبته القانونية واكتفى بخمسمائة جنيه قدمها صاحب الحقيبة إلى نجله عبدالله هدية عيد الفطر.

 

 


بنى سويف

سائق يعيد مليون جنيه

حكاية المليون جنيه

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