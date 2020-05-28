السائق الأمين.. سلم حقيبة بها مليون جنيه واكتفى بهدية 500 جنيه (فيديو)

بنى سويف أيمن لطفى

ليس هناك حديث متداول بين أهالى بنى سويف، سوى حكاية محمد على السائق الأمين الذى عثر على حقيبة بها مليون جنيه تركها أحد الركاب داخل أتوبيس يقوده وردها إلى صاحبها.

1_ السائق الأمين محمد على محمد حنفى 49 عاما، شهرته "كاشريلا"، حاصل على دبلوم صناعي، مقيم خلف مديرية الطب البيطرى بمدينة بنى سويف العاصمة.

2_ يعمل سائقا بشركة رحلات ببنى سويف منذ عشرين عاما .

3 _ متزوج ولديه حبيبة بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة بنى سويف وعبدالله بالصف الأول الثانوى.

4 _ تعاقدت الشركة التى يعمل بها مع المحافظة لنقل المعزولين العالقين القادمين من الدول العربية من مقر المدينة الجامعية بنين بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

5 _ كلفته الشركة بقيادة أتوبيس لنقل 35 راكبا بأمتعتهم آخر أيام شهر رمضان المبارك إلى موقف المنيب بالجيزة.

6 _ فى طريق عودته إلى بنى سويف أبلغه أحد أفراد أمن المدينة الجامعية بترك أحد الركاب حقيبته داخل الأتوبيس.

7 _ تلقى اتصالا من صاحب الحقيبة يخبره بأنه مقيم محافظة كفر الشيخ والحقيبة بها مبلغ مالى كبير ومحمول غالى الثمن وشيكات وساعة.

8 _ عثر على الحقيبة وفتحها فتأكد من كلام صاحبها وطمأنه واتفقا على تسليمه الحقيبة فى بنى سويف.

9 _ وصل صاحب الحقيبة فى اليوم التالى إلى بنى سويف وتسلم الحقيبة.

10_ رفض السائق الحصول على نسبته القانونية واكتفى بخمسمائة جنيه قدمها صاحب الحقيبة إلى نجله عبدالله هدية عيد الفطر.