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"الرى" : استثمار أحدث نظم تكنولوجيا الاتصالات فى إدارة وتوزيع المياه

الخميس، 28 مايو 2020 09:31 ص
"الرى" : استثمار أحدث نظم تكنولوجيا الاتصالات فى إدارة وتوزيع المياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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 وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ببذل فائق الجهد لضمان إستمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد و الإتصال (التليمتري) ، مع تشكيل و تفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة لضمان إستمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة  المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار و مسئولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية لإمكان إتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب ، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع و عدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.  



يأتى ذلك في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة وباء كورونا المترافقة مع عطلة عيد الفطر الطويلة و بمراعة إجراءات التباعد الإجتماعى.



أوضح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس قطاع الرصد والاتصالات أن المنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري)  ترتكز على تدفق البيانات من عدد (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة و الفاصلة على إمتداد شبكتي الري و الصرف لكامل رقعة الجمهورية ، و هذه المنظومة أثبت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة و مستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه  في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار و المسئولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر ، و ذلك بإستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و إنترنت الأشياء و بدون أدني تدخل للعنصر البشري.



أضاف إبراهيم أن تشغيل المنظومة تأتى في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والرى بتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية ، و ترشيد إستخدامها و تلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه حيث تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات و ترشيد إستخدام المياه.








 


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