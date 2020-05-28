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الرئيس اليمنى: لا خلاص لشعبنا إلا باستعادة أراضيه وبناء الدولة الاتحادية

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 ص
الرئيس اليمنى: لا خلاص لشعبنا إلا باستعادة أراضيه وبناء الدولة الاتحادية عبدربه منصور هادى الرئيس اليمنى
أ.ش.أ

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أكد الرئيس اليمنى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادى، أنه لا خلاص للشعب اليمني الا بتحرير كامل أراضيه من قوى الكهنوت وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي - أشاد خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم الأربعاء، برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالبطولات التي يسطرها الجيش اليمني في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية وبسالة التضحيات المقدمة للوطن.

من جانبه، أكد رئيس الأركان أن التضحيات والدماء تبذل من أجل تربة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير عاصمة اليمن ودحر الكهنوت المتمثل بمليشيا الحوثي، والدفاع عن الثورة والجمهورية.


اليمن

الرئيس اليمنى

عبدربه منصورهادى

دوله اليمن

اخبار اليمن

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