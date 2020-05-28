اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس الجزائرى يستقبل آخر أعضاء مجموعة قيادة الثورة التحريرية

الخميس، 28 مايو 2020 03:19 م
الرئيس الجزائرى يستقبل آخر أعضاء مجموعة قيادة الثورة التحريرية
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استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بمقر الرئاسة الجزائرية، المجاهد عثمان بلوزداد، آخر أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية نورالدين بغداد دايج والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد بلعيد محند اوسعيد .
يذكر أن مجموعة الـ22 التاريخية عقدت أول اجتماع لها يوم 23 يونيو 1954 برئاسة الشهيد مصطفى بن بولعيد وانبثق عن الاجتماع قرار الانطلاق في الثورة التحريرية التي انتهت بالاستقلال عام 1962.
ويعد بلوزداد (91 عاما) هو آخر أعضاء مجموعة الـ22 الباقين على قيد الحياة.


الجزائر

عبد المجيد تبون

عثمان بلوزداد

الثورة الجزائرية

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