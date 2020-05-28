اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الألمانية تدين القرصنة الالكترونية على البوندستاج وتستدعى سفير روسيا

الخميس، 28 مايو 2020 04:59 م
الخارجية الألمانية تدين القرصنة الالكترونية على البوندستاج وتستدعى سفير روسيا وزير الخارجية الألمانى
كتبت هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استدعى  وزير الخارجية الألمانى، ميجيل بيرجر، سفير الاتحاد الروسي، سيرجي نيتشاييف، إلى وزارة الخارجية الألمانية لإجراء محادثة، حيث أدان بيرجر، نيابة عن الحكومة الألمانية، بأشد عبارات الإدانة هجوم القراصنة الإلكتروني على البوندستاج  الألماني، وفقًا لبيان أصدرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية.
 
 
وتم إبلاغ السفير الروسي، بالإشارة إلى مذكرة التوقيف بحق المواطن الروسي دميتري بادين الصادرة عن المدعي العام الاتحادي في 5 مايو 2020، بأن الحكومة الألمانية ستحاول في بروكسل تطبيق نظام العقوبات الإلكترونية للاتحاد الأوروبي على المسئولين عن الهجوم على البوندستاج الألماني، بما في ذلك السيد بادين.
 
وقد صدرت مذكرة التوقيف ضد بادين بناء على الاشتباه القوي بأن المتهم، بالاشتراك مع آخرين، لم يتم تحديد شخصياتهم بَعد، قام بنشاط استخباراتي ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح جهاز مخابرات تابع لقوة أجنبية.
 
كما يوجد اشتباه قوي في تحمُّل المتهم، بوصفه عضوًا في مجموعة APT28 الروسية، مسئولية القرصنة على البوندستاج الألماني في أبريل  ومايو  2015، مع وجود  مؤشرات موثوقة على أنه كان عضوا في مديرية المخابرات الروسية الرئيسة GRU في وقت وقوع الهجوم.
 
كما تُقيّم الحكومة الألمانية هذه العملية على خلفية التحقيق الجاري في القضية المعروفة بجريمة قتل حديقة الحيوان (تيرجارتين)، وتحتفظ بوضوح بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات."
 
 

وزير الخارجية الألمانى

البوندستاج

تجسس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان الألماني يشرع قانوناً بسجن من يحرق أعلام إسرائيل والاتحاد الأوروبي

السبت، 16 مايو 2020 09:24 ص

البرلمان الألمانى يصدق على صندوق لدعم الشركات الكبيرة فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:34 م

صور.. العالم هذا المساء.. استجابة لدعوة البابا فرانسيس صلوات المسيحيين حول العالم للخلاص من كورونا.. إجراءات احترازية داخل البرلمان الألمانى لمكافحة الوباء.. اجراءات فرض الحظر فى الهند بسبب الفيروس

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:00 م

إجراءات احترازية داخل البرلمان الألمانى لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 م

البرلمان الألماني يتبنى خطة لمكافحة فيروس كورونا ويرصد لها 1100 مليار يورو

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة