الخارجية الألمانية تدين القرصنة الالكترونية على البوندستاج وتستدعى سفير روسيا

كتبت هناء أبو العز

استدعى وزير الخارجية الألمانى، ميجيل بيرجر، سفير الاتحاد الروسي، سيرجي نيتشاييف، إلى وزارة الخارجية الألمانية لإجراء محادثة، حيث أدان بيرجر، نيابة عن الحكومة الألمانية، بأشد عبارات الإدانة هجوم القراصنة الإلكتروني على البوندستاج الألماني، وفقًا لبيان أصدرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية.

وتم إبلاغ السفير الروسي، بالإشارة إلى مذكرة التوقيف بحق المواطن الروسي دميتري بادين الصادرة عن المدعي العام الاتحادي في 5 مايو 2020، بأن الحكومة الألمانية ستحاول في بروكسل تطبيق نظام العقوبات الإلكترونية للاتحاد الأوروبي على المسئولين عن الهجوم على البوندستاج الألماني، بما في ذلك السيد بادين.

وقد صدرت مذكرة التوقيف ضد بادين بناء على الاشتباه القوي بأن المتهم، بالاشتراك مع آخرين، لم يتم تحديد شخصياتهم بَعد، قام بنشاط استخباراتي ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح جهاز مخابرات تابع لقوة أجنبية.

كما يوجد اشتباه قوي في تحمُّل المتهم، بوصفه عضوًا في مجموعة APT28 الروسية، مسئولية القرصنة على البوندستاج الألماني في أبريل ومايو 2015، مع وجود مؤشرات موثوقة على أنه كان عضوا في مديرية المخابرات الروسية الرئيسة GRU في وقت وقوع الهجوم.

كما تُقيّم الحكومة الألمانية هذه العملية على خلفية التحقيق الجاري في القضية المعروفة بجريمة قتل حديقة الحيوان (تيرجارتين)، وتحتفظ بوضوح بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات."