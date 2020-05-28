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الحكومة: الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد لـ1200 طبيب بالمستشفيات التعليمية

الخميس، 28 مايو 2020 02:01 م
الحكومة: الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد لـ1200 طبيب بالمستشفيات التعليمية جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
 
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف.
 
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف الحالى لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافرها بتلك المستشفيات، وصولاً لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمختلف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون هذه المستلزمات، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفى الوقت المناسب لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، مكلفاً هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.
 
وأكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، حيث أكدت وزيرة الصحة فى هذا الصدد أنه تم زيادة عدد العاملين به بنحو 150 مقعداً، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيراً إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.
 
 
اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (1)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (2)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (3)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (4)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (5)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (6)
 

 

 


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