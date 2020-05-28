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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بلائحة أطباء التدريب الإجبارى

الخميس، 28 مايو 2020 10:16 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بلائحة أطباء التدريب الإجبارى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم  العالي والبحث العلمي درقم 1950 لسنة 2020 بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري ( الامتياز ) نظام السنة الواحدة.
 
وقالت الجريدة الرسمية إنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛ العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 ما عرضه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري لأطباء الامتياز نظام السنة الواحدة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها و به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 
وبحسب اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباری ( الامتياز ) نظام السنة الواحدة ( المادة الأولى ) ينشأ في كل مستشفى جامعي لجنة برئاسة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لتنفيذ برنامج التدريب الإجباری ( الامتياز ) وعضوية كل من : مدیر برنامج التدريب عدد ( 5 ) منسقين للتخصصات المختلفة ( طب الأطفال - أمراض النساء والتوليد الجراحة العامة - الباطنة العامة - والطوارئ ) على أن ترسل سيرهم الذاتية إلى المجلس الأعلى اللمستشفيات الجامعية.
 
 ( المادة الثانية ) يعين رئيس مجلس الإدارة في كل مستشفى جامعي أو مركز معتمد من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مديرا لبرنامج تدريب الأطباء الإجباري يتبع المدير التنفيذي للمستشفى مباشرة على الصلاحيات اللازمة لتنفيذ البرنامج ويتم إخطار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بأسماء كل المديرين وسيرهم الذاتية على مستوى الجمهورية وتكون مواصفاته ومسئولياته على النحو التالي : المواصفات : أن تكون له خبرة في مجال التعليم الطبي والتدريب أن يكون متمتعا بمهارات التواصل أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو استشاري بوزارة الصحة دان أن يمنح والسكان في المستشفيات المعتمدة التابعة لهذه الوزارة .
وينشر اليوم السابع نص اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الاجبارى الامتياز  .
 
 
 

جامعة القاهرة التعليم العالى

أطباء الامتياز

التدريب الاجبارى

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