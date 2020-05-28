الثقة تزداد يوما بعد يوم.. "اليوم السابع" يصل لـ9 ملايين متابع على تويتر

كتب ـ خالد إبراهيم

إنجاز جديد يحققه "اليوم السابع"، بوصول حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، إلى 9 ملايين متابع، وهو الرقم الأكبر من بين الصحف المصرية والعربية، على "تويتر"، حيث تمكن "اليوم السابع" من تحقيق أعلى معدلات للزيادة على "تويتر"، بفضل ثقة القراء فى الموقع وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، فى المقام الأول، وأيضا فى مصداقية "اليوم السابع"، والخدمات الإخبارية التى يحرص على تقديمها فى أفضل صورة لمتابعيه أو لقرائه.



اليوم السابع على تويتر

ففى الوقت الذى لم تتخط المواقع والصحف الإخبارية فى مصر حاجز المليون متابع على تويتر، مازال "اليوم السابع" يغرد منفردا فى صدارة حسابات الصحف على "تويتر"، ليواصل تتويجه كأفضل موقع إخبارى فى مصر والشرق الأوسط بالأرقام.



أبرز المتابعات الاخبارية على مدار الساعة

الخدمات الإخبارية التى يقدمها "اليوم السابع" على "تويتر"، تراعى بشكل كبير طبيعة الموقع الأشهر عالميا، وطبيعة رواده ومستخدميه، وهو ما ينعكس على محتوى الخبر والخدمة التى يقدمها فريق"السوشيال ميديا" باليوم السابع لرواد تويتر.



أحد الأخبار العاجلة على تويتر



المتابعات اليومية لكورونا

ما يقدمه "اليوم السابع" على تويتر، يمنحه دائما الصدارة فى قائمة الأكثر تداولا و"الترند"، وهو ما يكشف حرص رواد "تويتر"، على أن يكون "اليوم السابع" هو المصدر الأول والأقوى والأهم بالنسبة لهم للتحقق من صحة الأخبار، وتلقى المعلومة بدقة وسرعة، وأيضا تلقى الخدمات الأخرى غير الخبرية.



اليوم السابع على تويتر



خدمات اخبارية متنوعة على تويتر

الحساب الرسمى لـ "اليوم السابع"، على تويتر، لا يكتفى فقط بالقصص والأخبار الخاصة بالموقع والجريدة، ولكنه أيضا يضع المتابعين فى قلب "السوشيال ميديا"، بانتقاء أكثر الأخبار والقصص والصور والفيديوتات المنتشرة على السوشيال ميديا، ويعيد تقديمها بشكل جذاب ومميز .