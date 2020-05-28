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التموين: انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين

الخميس، 28 مايو 2020 12:42 م
التموين: انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين قمح محلى - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، حيث تلقت الغرفة تقريرا اليوم يفيد بانتظام معدلات التوريد ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ومن المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام أكثر من العام الماضى، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان مقارنة بـ 3.1 مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن.

 

 


التموين

القمح المحلى من المزارعين

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