التقدم إلكترونيًا لرياض الأطفال بمدارس اللغات الرسمية والتجريبية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، على بداية فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمدارس المتميزة الرسمية للغات للعام الدراسى 2020/2021 ، ابتداءا من 1 يونيو حتى 30 يونيو موضحا كافة الأجراءات والقواعد المنظمة للقبول

وأكد عبد الرؤوف، على ضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء فى عملية التسجيل لتفادى أخطاء التسجيل:

- تسجيل الإستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة وإختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.

- يقوم ولى الأمر بطبع استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مدرسة الرغبة الأولى ، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى ، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق ، وتؤجل المقابلة التى سوف تجريها المدرسة للطفل الى ما بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق نظرا للظروف الحالية .

وإذا لم يتم طباعة الاستمارة أو طبعت ولم يتم تسليمها لمدرسة الرغبة الأولى ، يستبعد الطفل نهائيا من التنسيق.

- سيتم التقديم للأطفال على الموقـع الالكترونى لمديريـة التربيـة والتعليم بالدقهلية وفقـاً للشـروط المعلنـة علـى الموقـع بالنسبة للمـدارس (رسمى لغات– رسمى لغات مميز )

- يكون سن القبول برياض الاطفال للمدارس الرسمـية (لغات – لغات مميز) ، من سن اربع سنوات الى ما دون السادسة بالمستوى الأول برياض الاطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر.

- لا يجوز قبول الاطفال برياض الاطفال فى سن الالزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

- سيبدأ التسجيل على الموقـع خـلال الفترة من 1 / 6 /2020 إلى 30 / 6 /2020 وسيغلـق الموقـع يوم 30 / 6 /2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأى طلبات بعد هذا الموعد , مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولى الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. على الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس ، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.

- بالنسبة للأطفال الموجودين خارج البلاد يتم التسجيل على الموقع ، ووتسليم الاستمارة ومراجعة البيانات بمدرسة الرغبة الأولى ، ويستثنى لهم المقابلة لحين إعلان النتيجة ، ويشترط إجراء المقابلة بالمدرسة فى عضون 10 أيام من إعلان النتيجة ، وإلا سيتم استبعاد الطفل.

- فى جميع الحالات سيتم التنسيق الكترونياً من الأكبر سناً للأصغر سناً وفقأ للقرار الوزارى 285 والقوانين والقواعد المنظمة للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات وكذلك الالتزام بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع الالتزام بالحى الجغرافى ووفقاً للشروط السالف ذكرها وحسب الكثافات المتاحة وفى حالة عدم قبول الطفل فى الرغبة الاولى يتم تنسيقه وفقاً لترتيب الرغبات المسجلة والكثافات المقررة

- يلتزم ولى الامر باستيفاء كافة البيانات والرغبات كاملة باستمارة التسجيل، ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن صحة كافة البيانات بالاستمارة وإدارة المدارسة.

- صحة البيانات المسجلة على استمارة الطفل مسئولية ولى الأمر مسؤولية كاملة ، وإدارة المدارس الرسمية للغات غير مسئولة عن أية نتائج تترتب عن أى بيانات خاطئة بهذه الاستمارة.

- اعلان نتيجة التنسيق لا يعنى قبول الطفل بالمدرسة بصورة نهائى حيث يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية وفى حالة عدم اجتيازه للمقابلة يسقط حقه فى الالتحاق بالمدرسة.

- فى حالة وجود أى بيان مخالف لأصول المستندات يتحمل ولى الأمر المسئولية القانونية ولن يعتد بعقود الإيجار المسجلة بعد تاريخ التسجيل الالكترونى (وخاصة عقود الاستضافة) .

- سيتم إعلان النتيجة النهائية على موقع إدارة المدارس الرسمية للغات بالدقهلية واخطار الادارات والمدارس رسمياً بنتيجة التنسيق ورقياً معتمدة

- فى حاله قبول الطفل واعلان نتيجة التنسيق النهائية على الموقع يلتزم ولى الامر بالتوجه للمدرسة المقبول بها لاستكمال اوراق الالتحاق , وعلية الالتزام بسرعة تسديد المصروفات المقررة فى موعد أقصاه عشرة أيام من اعلان النتيجة النهائية لضمان حق نجلة فى القبول , ومن يتخلف عن هذا الموعد يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عن الحاق الطفل بالروضة وسوف يتم تسكين طفل اخر بدلا منه وهو من يليه فى السن .

- ولى الأمر ملتزم بقضاء نجله عامين بمرحلة رياض الأطفال Kg1 / Kg2 وذلك من بداية العام الدراسى 2021/2020 وليس له الحق فى المطالبة بدخول نجليه الصف الأول الابتدائى إلا بعد مضى عامين.

- لا تقبل المدرسة أى تبرعات (مادية او عينية) من اولياء الامور مقابل قبول ابنائهم بالروضة وتكون المسئولية القانونية على مدير المدرسة.