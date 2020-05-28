اليوم السابع
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البيت الأبيض: نشجع على خفض التصعيد في ليبيا

الخميس، 28 مايو 2020 08:54 م
البيت الأبيض: نشجع على خفض التصعيد في ليبيا كايلي ماكناني
كتب رامى محيى الدين

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني خلال مؤتمر صحفي، نشجع على خفض التصعيد في ليبيا

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، حذر أمس الأربعاء، من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا، وقال إن الوضع مقلق ومزعج للغاية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. ونظم مركز بروكسل الدولى مؤتمرا يناقش فيه تطورات الأزمة الليبية، وأكد المركز فى بيان له أن المؤتمر سيحث عن تفعيل دور أوروبي فى منع الأوضاع من الاستمرار في التدهور والعمل على اعادة الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن المؤتمر سيوجه انتقادا كبيرا لدور تركيا فى خرق المعاهدات والاتفاقات الدولية بسبب دعم الميليشيات والتدخل العسكرى والاستخبارى المباشر فى ليبيا.

ومن المقرر أن يشارك متحدثون يمثلون المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى والأمم المتحدة وأهم المراكز البحثية والإنسانية أيضا بمشاركة وحضور المئات، بمشاركة عشرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الأبحاث والصحفيين والقنوات التليفزيونية وبعض وزارات الخارجية لدول فاعلة فى الملف الليبى حيث الاهتمام الكبير من قبل هؤلاء لمتابعة اعمال المؤتمر.

 


ليبيا

البيت الأبيض

كايلي ماكناني

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