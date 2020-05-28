الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الصعود في طما بحضور الراهبات

سارة علام

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس صلاة قداس عيد الصعود الإلهي، وذلك بكنيسة القديسة ريتا بطما بسوهاج دون حضور جماهيري واقتصرت الصلوات على مشاركة الأب إليشع فهمي راعي الكنيسة، وبعض الراهبات اللاتي يخدمن في الرعية.

يعتبر عيد الصعود واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التى ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى حوارييه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون، ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

ذكر الإنجيل عيد الصعود المجيد أكثر من مرة فى أكثر من موضع مع اختلافات طفيفة فى التفاصيل، فذكرت فى إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا.

عيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الخماسين المقدسة، ويبدأ بعد عيد العنصرة، حيث يختلف عدد أيامه سنويا وفقا لحسابات فلكية فيتراوح ما بين 14 يوما وحتى 43 يوما.

تحتفل الكنيسة فى فترة الخماسين بدورة القيامة فى حالة إقامة صلاة قداس، حيث يطوف الشمامسة والكهنة بالصلبان كافة أرجاء الكنيسة حاملين صورة السيد المسيح للاحتفال بالقيامة، وهو ما يطلق عليه دورة القيامة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قد ترأس قداس عيد الصعود المجيد اليوم بدير الانبا بيشوى بوادى النطرون دون حضور جماهيري أيضا إذ اقتصرت الصلوات على مشاركة آباء الكنيسة من الأساقفة وبعض من رهبان الدير على أن تحتفل الكنيسة القبطية بعيد دخول المسيح مصر يوم الاثنين المقبل الأول من يونيو.