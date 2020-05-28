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الأموال العامة تضبط أمين مخزن مستشفيات اختلس 690 ألف جنيه

الخميس، 28 مايو 2020 11:47 ص
الأموال العامة تضبط أمين مخزن مستشفيات اختلس 690 ألف جنيه الأموال العامة
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية " اختلاس مال عام "، ضبط فيها ( أمين مخزن إحدى المستشفيات سابقاً – مقيم بمحافظة الجيزة ) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى كونه أمين مخزن مستشفى منذ عام 2011 وقام بإختلاس مهمات من عهدته بلغت قيمتها الإجمالية ( 690 ألف جنيه مصرى) وفقاً لما جاء بتقرير لجنة الجرد المشكلة من مسئولى الشركة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 


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