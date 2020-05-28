الأردن: تسجيل 8 إصابات و11حالة شفاء اليوم

وكالات

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء تفاصيل الحالات الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالتين لسائقي شاحنات على حدود العمري أحدهما أردني الجنسية، و 6 حالات لأردنيين قادمين من روسيا.

كما سجل بالمملكة بحسب وزير الصحة 11حالة شفاء، ليصبح مجموع حالات الشفاء 497 مشيرا الى ان الحالات تحت العلاج 162 حالة مؤكدا ان الفرق هو عدم دخول المصابين غير الاردنيين والتعامل معهم حسب البروتوكول وتسجيل الاطفال المرافقين لذويهم بالاضافة لأجراء 3100 فحص مؤكدا ان أرقام الفحوصات ستزيد يوماً بعد يوم.

وبين الدكتور جابر ان المواطن الأردني لم يشعر بوطأة الوباء لكنه شعر بوطأة الحجر والعبء الاقتصادي وما نشاهده من تقارير في دول الإقليم والعالم أنّ الأرقام ما زالت مخيفة. ودعا الدكتور جابر الاردنيين الى تنزيل تطبيق أمان واتباع اجراءات الوقاية والسلامة العامة واستخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات، واتخاذ اجراءات السلامة خلال الحضور لصلاة الجمعة.

وفي رد على سؤال الصحفيين قال الدكتور جابر ان استخدام القفازات واجبة لكل من يعمل في المطاعم وصالونات الحلاقة ولكل ممن تفرض طبيعة عمله تواصل جسدي مع المواطنين. وأوضح الدكتور جابر الى ان أجراء الانتخابات النقابية خطر كبير على المواطنين في الوقت الحالي لصعوبة وضع شروط صحية.