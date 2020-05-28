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"اسمه كريستال" ..الصين تنتهى من إنشاء ممر زجاجى فريد بعد 6 سنوات عمل.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 12:07 م
"اسمه كريستال" ..الصين تنتهى من إنشاء ممر زجاجى فريد بعد 6 سنوات عمل.. صور ممر زجاجى فريد من نوعه
كتب محمد شعلان

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كشفت الصين عن ممر زجاجي فريد من نوعه ويقع على ارتفاع هائل، أكثر من 200 متر، في مدينة تشونغتشينج، وأُطلق عليه اسم كريستال، كما يوصف أيضاً بأنه ناطحة سحاب أفقية، تمتد عبر أسطح 4 أبراج عالية بطول 300 متر، استمرت عملية بنائه أكثر من 6 سنوات، ومن المقرر افتتاحه للزوار السبت المقبل.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تفاصيل المشروع الزجاجي الضخم، يتميز الممر الزجاجي بأنه يمتد عبر أسطح 4 أبراج عالية بطول 300 متر ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 250 مترا وتم وصفه بأنه "ناطحة سحاب أفقية".

 

ويمتد الممر ذو الجدران الزجاجية ، والذي يبلغ طوله 984 قدمًا ، ويسمى Crystal ، تقريبًا ما دام The Shard في لندن على جانبه، ويتكون سطح المراقبة ، الذي يغطي 16،145 قدمًا مربعًا ، من صالة داخلية وتراس شفاف في الهواء الطلق.

الممر الزجاجى بعد انتهاءه
الممر الزجاجى بعد انتهاءه

 

ممر زجاجى فريد من نوعه
ممر زجاجى فريد من نوعه

 

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بإطلالات على نهر اليانغتسي ودمج نهر جيالينغ في منطقة تشاوتشيانمن في تشونغتشينغ، وهي واحدة من أقدم أجزاء تشونغتشينغ الصاخبة، والجزء الداخلي تم تصميمه من وحي كوكب المريخ والذي يمثل خطة الصين لاستكشاف الكوكب الأحمر في وقت مبكر من شهر يوليو.

 

الممر بأكمله يقيس مساحة 107000 قدم مربع. كما سيضم مطعمًا ومسبحين وبارات من المقرر افتتاحهما في وقت لاحق من هذا العام.

 

الممر بعرض 98 قدمًا وارتفاع 74 قدمًا ، هو جوهرة التاج لمشروع طموح بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني يتألف من ثمانية ناطحات سحاب: ستة على ارتفاع 820 قدمًا واثنان على ارتفاع 1114 قدمًا، ويتكون الممر البلوري من 3200 قطعة من الزجاج و 4800 لوح ألومنيوم. يزن 12000 طن مذهلة ، أي ما يعادل 1.5 برج إيفل أو 20 طائرة ايرباص 380.

الممر الزجاجى قبل افتتاحه
الممر الزجاجى قبل افتتاحه

 

صور الممر الزجاجى
صور الممر الزجاجى

 

وتم تصميم المجمع المكون من ثمانية مبان ، بحجم 170 ملعب كرة قدم ، من قبل المهندس المعماري الكندي الإسرائيلي موشيه سافدي ، وهو أيضًا العقل وراء معلم مارينا باي ساندز في سنغافورة، وإن بناء مثل هذا الهيكل الضخم فوق ناطحات السحاب المتعددة عملية معقدة.

 

ووفقا لشركة CapitaLand ، قام العمال ببنائه في تسعة أجزاء، وتم بناء أربعة منها مباشرة فوق المباني الأربعة في المنتصف.

 

تم إنشاء ثلاثة أقسام تستخدم لربط المباني على الأرض. ثم يتم رفعها بواسطة الرافعات الهيدروليكية الهيدروليكية وتثبيتها على جانب الأبراج لتشكيل ممر مستمر بأربعة أجزاء مجاورة، وتم بناء الجزأين المتبقيين الموجودين على كلا الطرفين في مقاطع قصيرة من الأبراج اليمنى واليسرى. يربطون الممر بالمبنيين المجاورين عبر جسور ناتئ.


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