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استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 28 مايو 2020 01:01 م
استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020، على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.79 جنيه للشراء، 15.89 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.80 جنيه للشراء.
 
15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.79 جنيه للشراء.
 
15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.79 جنيه للشراء.
 
15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.81 جنيه للشراء.
 
15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.81 جنيه للشراء.
 
15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.81 جنيه للشراء.
 
15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.80 جنيه للشراء.
 
15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.81 جنيه للشراء.
 
15.91 جنيه للبيع.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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