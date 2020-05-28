اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى العجمى إلى 162 والمحولين لـ434 حالة

الخميس، 28 مايو 2020 02:38 م
ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى العجمى إلى 162 والمحولين لـ434 حالة فريق عمل مستشفى العجمى بالاسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 4 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا، اليوم إلى العزل المنزلى ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 162 حالة، وبلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 434 حالة. وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.

فيما شهد مستشفى العجمى لعزل مرضى كورونا، مظاهر احتفالية بعيد الفطر المبارك، حيث تم تزيين المستشفى بالبالونات وتوزيع اللعب والبالونات على الأطفال، كما تم توزيع كحك العيد على كل من بالمستشفى من المرضى والطاقم الطبى والعمال.

وأضافت، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، وقررنا استغلال فرحة العيد لتحقيق ذلك، خاصة وأن الاطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لإستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.


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