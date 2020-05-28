اتفاق بين كابول وواشنطن وطشقند على توسيع التعاون فى مجالات مختلفة

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عقد مسئولون بارزون من أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان اجتماعا افتراضيا حيث تعهدت الدول الثلاثة خلاله بالعمل معا ومعالجة القضايا المشتركة ذات الاهتمام بما في ذلك العلاقات السياسية والأمن ومسائل التنمية الاقتصادية والبشرية.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس أن الاجتماع شارك فيه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل ووزير الخارجية الأفغاني بالإنابة محمد حنيف أتمار بالإضافة إلى وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف.

وأضافت القناة الأفغانية أنه بعد الاجتماع أصدرت الدول الثلاثة بيانا مشتركا تعهدت خلاله بتوسيع تعاونها في مجالات مختلفة كما دعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى تعزيز عملية السلام في أفغانستان ودعم هدف التسوية السياسية الدائمة بالإضافة إلى الحفاظ على مكاسب ال18 سنة الماضية لإنهاء الحرب في ذلك البلد.

وقد رحب البيان المشترك بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأفغاني أشرف غاني ومنافسه الانتخابي عبد الله عبد الله والذي تم في 17 مايو الجاري ويهدف إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة وإنشاء مجلس أعلى للمصالحة الوطنية من أجل المساعدة في دفع عملية السلام إلى الأمام.

ودعا المسئولون الثلاثة أيضا إلى ضرورة بدء مفاوضات بين الأفغان لمناقشة وقف شامل لإطلاق النار ورسم خريطة طريق سياسية لمستقبل أفغانستان.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، رحب البيان بوقف إطلاق النار في العيد وقرار القيادة الأفغانية هذا الإسبوع بالتعجيل بالإفراج عن سجناء طالبان بما في ذلك أكثر من 900 سجين أطلق سراحهم منذ اتخاذ هذا القرار.

كما حث البيان على استمرار الإفراج عن السجناء من قبل كل من الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بما يتوافق مع اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والحركة في 29 فبراير الماضي.