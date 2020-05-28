إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

الغربية محمد طارق

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين فى منطقة السكة الوسطنية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بنشوب مشاجرة دامية باستخدام السلاح الأبيض بين شخصين من عائلة " ب " و " م . ال "، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم شخصين أحدهم بـ 5 طعنات نافذة فى البطن و الآخر بجروح قطعية فى الرأس .

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، وشرطة النجدة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء المشاجرة خلافات سابقة بينهم أدت لإصابة أحدهم بطعنة نافذة وترصد له الطرف الآخر للانتقام منه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

وكان أهالى منشية مبارك التابعة لمركز المحلة بمحافظه الغربية، عثروا على جثة لشخص متفحمة داخل شقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة منشية مبارك دائرة المركز، انتقلت سياره مطافى لمكان البلاغ ومأمور المركز وتم إخماد النيران وتبين العثور على جثة متفحمة داخل الشقة.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض الواقعه.