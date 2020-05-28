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إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"زراعى البحيرة"

الخميس، 28 مايو 2020 01:08 م
إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"زراعى البحيرة" انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب اليوم 16 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عمالا زراعيين بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين إصابة 16 شخص أغلبهم من العمال الزراعيين  فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى بالقرب من مركز ابو حمص.


وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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