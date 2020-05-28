إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 29 ألف متر بالبحيرة (صور)

البحيرة - فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، على عدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حزم وحسم لتعديات البناء المخالف ، على الأراضى أملاك الدولة والزراعية ، ورصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

مع تكثيف تلك الحملات خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومنع إستغلال البعض الظروف والوضع الراهن ، والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والضرب بقوة وبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه إستغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف .

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى والرحمانية ، عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 28,460 م2 تمثلت فى

تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بالتعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 28350 متر بحوش عيسى ، إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 80 متر بنطاق قرية الكردود بحوش عيسى ، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 30 متر بالرحمانية عبارة عن أعمدة خرسانية .

وفى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره

شدد محافظ البحيرة ، على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع تكثيف تلك الحملات مع أجازة عيد الفطر المبارك وإستغلال خلو الشوارع من المارة وإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

حيث شهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية ، حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى .

وتم رش وتطهير ديوان الوحده المحلية والشوارع والمستشفى العام ومجمع المواقف وواجهات المحلات بالدلنجات ، الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى مركز رشيد، ديوان عام الوحدة المحلية والحملة المكانيكية بالرحمانية ، قرية بلقطر الغربيه وعزبة الكشك وقريه النخلة بمركز ومدينة أبو حمص ، الشوارع وبعض المنازل بقرية الشوكة بدمنهور ، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ومركز الشرطة و بنك مصر وشوارع المدينة .

ورش وتعقيم الشوارع وبعض المنازل بقرية الدفراوى بشبراخيت، شوارع وميادين مدينة كوم حمادة ، وعدة مناطق وشوارع من بينها شارع الرزق، ومنطقة وسط البلد بكفر الدوار .



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بالبحيرة



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بالبحيرة



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بالبحيرة



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بالبحيرة



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة



رش وتطهير الشوارع والمنازل بالبحيرة