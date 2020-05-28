اليوم السابع
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أوغندا تشكر مصر على مساعدتها فى مقاومة الحشائش بالبحيرات الاستوائية

الخميس، 28 مايو 2020 09:51 ص
أوغندا تشكر مصر على مساعدتها فى مقاومة الحشائش بالبحيرات الاستوائية البحيرات الاستوائية
كتبت أسماء نصار

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 أرسلت الحكومة الأوغندية ممثلة في وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك فينسيت باملانجاكى خطاب شكر للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية للحكومة الأوغندية في مجال مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية .



وتشهد أوغندا ودول الهضبة الاستوائية منذ الستة أشهر الماضية سقوط موجة مرتفعة من الأمطار على بحيرة فيكتوريا مما ترتب عليه ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى درجة غير مسبوقة وأدى الى تحرك جزر من الحشائش وورد النيل بمسطحات كبيرة تزيد عن 100 فدان باتجاه ميناء بورتابل وخزان أوين، مما تسبب في اغلاق محطة الكهرباء والاضطرار لفتح بوابات الخزان لتصريف المياه فقد تم الدفع بمعدات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش لإزالة تلك الجزر من الحشائش وورد النيل، مما ساهم في حماية محطة توليد الكهرباء بخزان أوين وكذا ميناء بورتابل وتحسين المياه والوضع العام بالمدن والقرى المطلة على بحيرة فيكتوريا بين كمبالا وموكونو وأمام السد بأوغندا.



وهناك تعاون مصرى أوغندى فى مجال المياه، حيث يعتبر نموذج للتعاون والشراكة بين الدولتين ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية .



يذكر انه جارى تنفيذ (5) خزانات حصاد لمياه الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي



وفي  سياق متصل قامت البعثة المصرية بأوغندا برئاسة الدكتور عادل الجندى مدير عام الادارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرى بأوغندا بالانتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا و عددها (6) استراحات عن طريق التشغيل الذاتي  لترشيد الانفاق وتشمل كذلك سكيب حول (6) استراحات، حيث لم يتم اي اعمال تجديد لها منذ خمسين عاما.


 


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