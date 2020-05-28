اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 20 ألف مدني في 10 نزاعات خلال عام

الخميس، 28 مايو 2020 03:46 م
أمين عام الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 20 ألف مدني في 10 نزاعات خلال عام ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة "أن وباء كورونا يتسبب في معاناة إنسانية هائلة وضغط إضافي على النظم والاقتصادات والمجتمعات الصحية، وخاصة تلك التي أضعفتها بالفعل سنوات من الصراع المسلح" مضيفا" كوفيد- 19 لا ينشر المرض والوفاة فقط؛ بل يدفع الناس إلى الفقر والجوع"جاء ذلك في كلمة ألقاها أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الامن بشأن حماية المدنيين في الصراع المسلح.

وقال دوجاريك "بعض القادة يستغلون الوباء لاعتماد تدابير قمعية، ولذلك أصبح من الصعب حماية الفئات الأكثر ضعفاً. وينطبق هذا بشكل خاص على مناطق النزاع، حيث تعرض المدنيون بالفعل لمخاطر كبيرة"

ولفت دوجاريك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وثقت ما لا يقل عن 58 مدنياً وجُرح 190 بين 1 أبريل و 18 مايو لافتا إلى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي إحدى أكثر الوسائل فعالية لحماية المدنيين في مناطق الصراع حول العالم لافتا إلى ما قدمته بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد تفشي فيروس إيبولا في شرق البلد بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى ، بالإضافة إلى بعثة مالي

 وأضاف دوجاريك أنه جوتيريش أشار إلى التقرير الأخير حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الذي كشف عن أنه قتل أو جرح أكثر من 20 ألف مدني في عشر نزاعات فقط: أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى والعراق وليبيا ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن قائلا ان الرقم فقط للحوادث التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، هو مجرد جزء من المجموع.

وأضاف أنه للسنه التاسعة على التوالي 90 % من الأشخاص الذين قتلوا بسبب الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين وحث جميع الحكومات على الالتزام القوي بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

 وأكد دوجاريك أن هناك 135 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم يعيش أكثر من النصف في البلدان والأقاليم المتضررة من النزاع. وهناك توقعات بزيادة حادة في العدد بسبب جائحة كورونا

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول على نطاق واسع. في أفغانستان ، حيث قتل 32 عاملاً في مجال الإغاثة وجرح 52 وخطف 532. في اليمن ، كان هناك ما يقرب من 400 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية. ويمثل الموظفون الوطنيون أكثر من 90 % من القتلى والجرحى ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، قُتل 199 عاملاً في الرعاية الصحية في أكثر من 1000 هجوم في عام 2019

 


ستيفان دوجاريك

الامم المتحدة

جوتيريش

مناطق النزاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة