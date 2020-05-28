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أفريقيا تتجاوز 124 ألف إصابة بكورونا و3696 حالة وفاة

الخميس، 28 مايو 2020 10:56 ص
أفريقيا تتجاوز 124 ألف إصابة بكورونا و3696 حالة وفاة كورونا فى افريقيا
كتبت ـ هند المغربى

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شهدت قارة أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات اليوم السبت، إلى 124 ألفا و482 إصابة، وانتشر الوباء فى 53 من دول القارة الـ 54. ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 124 ألفا و482 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 3 آلاف و696 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 51 ألفا و95 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 37 ألفا و566 إصابة، تليها غرب أفريقيا 31 ألفا و279 إصابة وجنوب أفريقيا 27 ألفا و858 إصابة وشرق أفريقيا 13 ألفا و929 إصابة ووسط أفريقيا 13 ألفا و850 حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.

 


افريقيا

كورونا

الجائحة

الاتحاد الافريقي

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