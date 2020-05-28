أخبار 24 ساعة.. تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

كتب وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

رئيس امتحانات الثانوية يوجه 10 وصايا للطلاب والأسرة قبل الامتحانات

الكهرباء: لن نسمح بدخول أى شخص الوزارة وشركاتها بدون "كمامة" بداية من الأحد

إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بالشرقية وحملات بالإسكندرية للتصدى للبناء المخالف

الأوقاف: صلاة الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط العيد

التنمية المحلية: خطة العام القادم لمبادرة حياة كريمة تطبق نموذج متكامل للتخطيط