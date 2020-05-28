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أخبار 24 ساعة.. تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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الصحة

فيروس كورونا

الوفيات

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