إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بالشرقية وحملات بالإسكندرية للتصدى للبناء المخالف

المحافظات - إيمان مهنى – جاكلين منير

ترأس حسنى الحاجرى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، وأبو بكر إسماعيل نائب رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة لتنفيذ إزالة لحالات تعديات على أراضى زراعية بمرافقة قوات شرطة مركز منيا القمح وذلك بنطاق الوحدة المحلية بملامس .

ونجحت الحملة فى الإزالة الكلية لـ8 حالات حتى سطح الأرض وذلك بلودر حماية الأراضى بحضور قسمى الإشغالات والإزالات برئاسة المركز ومدير الإدارة الزراعية ووحدة حماية الأراضى .

يأتى ذلك بناء على تعليمات مشددة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعه الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .

وكان صدر الكتاب الدورى رقم ( 8 لسنة 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإدارى مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية فى هذا الشأن.

كما شكلت لجانا متابعة ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الإدارات الهندسية ومديرى الأملاك بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الاراضى الزراعية او املاك الدوله خاصه فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

وفى الإسكندرية، وجه اللواء المحافظ محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للتصدى لأعمال البناء المخالف خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية بالأحياء المختلفة حملاتها للتصدى للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ قاد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة لإيقاف البناء المخالف والعشوائي، وأسفرت عن فك الشدة الخشبية لسقف الدور الرابع علوى بشارع المراغى خلف مخزن الخرده، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الأول علوى بعزبة الخمسمائه بجوار مشمس خليفه والتحفظ على كمية من حديد التسليح، وإيقاف وإزالة أعمدة بالدور الأرضى بعزبه المراغى والقبض على القائم بالأعمال من خلال قسم شرطة منتزه ثالث. وفك الشده الخشبية لسقف الدور الثالث علوى بجوار مشمس خليفه، والتحفظ على خلاطه من العقار رقم ٧ شمال طريق الإصلاح أمام الجمعيه الدينيه بعزبه المراغى وإيقاف الأعمال، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما شن الحى حملة إزالة فورية لسقف بالدور الثالث عشر علوى وتكسير الحوائط وذلك للقطعه رقم ١٦٩ أرض الفضالى أمام تحسين الصحة. وشن الحى حملة تم خلالها فك الشدة الخشبية لسقف الدور ٦علوى بشارع كنيسة المراغى أرض دويدار الخروعة وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على كميات من الأخشاب والحديد. وقام الحى بإيقاف أعمال بناء للرخصة رقم ١٩- ٥١- ٩٤ للقطعة رقم ٦٧٩من ٨٧ أصليه الطريق الدولى ٤٥ يمين وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على لودر.

وشن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندى، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المعمورة الزراعية، تم خلالها تنفيذ الإزالة الفورية لأربع حالات تعديات على الأراضى الزراعية بنطاق الحى شملت؛ إزالة تعدى على مسطح 350م2 وتعدى على مسطح 120م2 وتعدى على مسطح 350م2 وذلك بعزبة الرحامنة من طريق مصطفى كامل. وإزالة تعدى على مسطح 350م2 بعزبة الكومبانية خلف الشرطة العسكرية.

وشن الحى حملة لتنفيذ الإزالة الفورية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، حيث تم إزالة تعديات على الأراضى الزراعية لعدد خمس قطع بمساحة 150م2 للقطعة الواحدة، كما تم فك سمل على مساحة 150م2، والتحفظ على كمية من الحديد والأسمنت وذلك بعزبة حوض 12 قبلي. كما شن الحى حملة أخرى لتنفيذ الإزالة الفورية حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمسطح 2000م2، وذلك بطريق عزبة البرنس أمام عزبة 12 بيت، عزبة البرنس الملاحة.

وشن حى العامرية ثان بقيادة محمد عبدالله رئيس الحى، حملة بالناصرية القديمة حيث توجهت الحملة إلى قرية الصاعدة والهوارية، وخلالها تم إزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة ٥٠ م2 على أرض زراعية عبارة عن مزرعة مواشى بقرية الصاعدة، وإيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بعزبة المكرونة بالهوارية قبلى طريق السكة الحديد وتم التحفظ على خلاطة.

أما مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة/ جيهان مسعود فقد شن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (٥) حالات تعدى على مساحة ٥٠٠ م٢ بمعدات التحسين.



إزالة 8 حالات تعدي علي اراضي زراعية بمنيا القمح في الشرقية (2)



إزالة 8 حالات تعدي علي اراضي زراعية بمنيا القمح في الشرقية (3)



إزالة 8 حالات تعدي علي اراضي زراعية بمنيا القمح في الشرقية (4)



إزالة 8 حالات تعدي علي اراضي زراعية بمنيا القمح في الشرقية (5)



إزالة 8 حالات تعدي علي اراضي زراعية بمنيا القمح في الشرقية (11)



إزالة 8 حالات تعدي علي اراضي زراعية بمنيا القمح في الشرقية (12)