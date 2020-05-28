اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:53 م
خالد صلاح
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أبخازيا تمدد إغلاق حدودها حتى 15 يونيو المقبل بسبب كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 03:40 م
أبخازيا تمدد إغلاق حدودها حتى 15 يونيو المقبل بسبب كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة فى جمهورية أبخازيا، تماز سخناكية، تمديد إغلاق حدود البلاد والإجراءات التقيدية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حتى 15 يونيو المقبل.
وقال تماز، في تصريح خاص لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، اليوم /الخميس/ - "قررت هيئة التنسيق لحماية السكان من فيروس كورونا المستجد تمديد الإجراءات التقييدية وإغلاق الحدود حتى 15 يونيو، ويتم إعداد القرار".
ووصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية إلى 28 حالة، وتماثل للشفاء 15 شخصا، وتوفيت مريضة واحدة تبلغ من العمر 95 عاما.
وبدأ سكان أبخازيا المتواجدين في جورجيا بالعودة إلى الجمهورية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، ونتيجة القيود المفروضة بسبب انتشار الوباء، أعلن عن إبقاء العبور مفتوحا لعدة أيام. وفي الوقت الحالي عاد حوالي 300 شخص إلى وطنهم.
يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في أبخازيا بسبب جائحة "كوفيد-19"، ووقع القائم بأعمال الرئيس الأبخازي، فاليري باجانبا، أمراً في 7 أبريل، بإغلاق حدود الدولة مع روسيا لجميع فئات المواطنين، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.


كورونا

فيروس كورونا

أبخازيا

قيود كورونا

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