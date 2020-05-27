وقف بناء مخالف فى الزقازيق وتطهير شوراع ومستشفى فاقوس بالشرقية.. صور

وأكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن أجهزة المركز لن تتهاون مع مافيا البناء المخالف وكل من تسول له نفسه عدم احترام القانون، كما وجه نوابه ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسته بضرورة مراجعة أوضاع العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل بحزم مع أى محاولة للاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية فى البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم.

كما طالب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، المواطنين، بضرورة الرجوع للأجهزة التنفيذية بالمركز والوحدات المحلية التابعين لها للتأكد من قانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل حتى لا يواجهوا مشكلات فى إدخال المرافق أو تعرض الوحدة للإزالة ويخسروا مدخراتهم.

فى السياق ذاته قامت رئاسة مركز فاقوس اليوم بأعمال تطهير وتعقيم مكثفة لمحيط منطقة مستشفى فاقوس العام ومستشفى الحميات وبداخل مستشفى الطوارئ، وذلك فى إطار حرص رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وغيره من الفيروسات المعدية والحد من انتشارة حفاظا على الصحة العامة وسلامة أرواح المواطنين.

كما قام اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينه بلبيس، بمتابعة جهود إدارة الإشغالات بمجلس المدينة لمنع وفض محاولة بعض الباعة لإقامة سوق أمام مقر الإدارة التعليمية القديمة لمنع التجمعات التى قد تحدث كأحد الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.