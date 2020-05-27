وفاة مواطنة ليبية فى مدينة سبها بفيروس كورونا وتسجيل إصابتين جديدتين

كتب: أحمد جمعة

توفيت مواطنة ليبية مصابة بفيروس كورونا المستجد فى مدينة سبها جنوبى البلاد، وذلك خلال نقلها إلى العزل الصحى فى المركز الطبى للمدينة والذى يعانى من نقص شديد فى المستلزمات الطبية.

بدوره، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 218 تحليل للكشف عن الفيروس.

فيما قررت حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج تمديد حظر التجول بمناطق سيطرتها بالعاصمة طرابلس وبعض المدن الواقعة فى محيطها بداية من غدا الخميس ولمدة عشرة أيام.

ونص القرار على: "يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام من يوم الخميس الموافق 28 مايو."

وتابع "يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسى رقم 326 لسنة 2020، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين رقم 238، 215 لسنة 2020، سارية ونافذة.