اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: عواصف رعدية قد تهدد مهمة إطلاق رائدى فضاء أمريكيين اليوم

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:57 م
واشنطن بوست: عواصف رعدية قد تهدد مهمة إطلاق رائدى فضاء أمريكيين اليوم اطلاق صاروخ ناسا - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن ظروف الطقس قد تجعل هناك صعوبة فى إطلاق رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء من الأرض الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من 9 سنوات، والمقرر فى وقت لاحق اليوم، الأربعاء.

 

 وأوضحت الصحيفة أن فرص وجود عواصف رعدية يمكن أن تقضى على الإطلاق المخطط له لرائدى الفضاء بوكالة ناسا، بوب بينكين ودوج هورلى، إلى محطة الفضاء الدولية قد زادت منذ أمس الثلاثاء من 40 إلى 50%.

 

وأوضحت الصحيفة أن العواصف المتوقعة يمكن أن تضرب أو تفوت. ولو استطاعت مهمة صاروخ فالكون 9 لسبايس إكس فى الخارج المضى قدما، فإنها ستمثل علامة فارقة لصناعة الفضاء الخاصة، كما أنها ستعيد الثقة فى قدرة أمريكا على إجراء رحلات فضائية مأهولة على متن صواريخ أمريكية الصنع.

 

ووصفت ناسا الحدث فى تغريدة على تويتر، وقالت إنه ليس فقط يوم مهما لفرقها، ولكنه يوم مهم للبلاد.

 

 ومن المقرر إطلاق الصاروخ فى الساعة 4:33 ساء بتوقيت شرق أمريكا فى مركز كينيدى للفضاء فى ولاية فلوريدا، وسيرسل رائدى الفضاء على متن سفينة الفضاء  التابعة لـ SpaceX إلى المحطة الفضائية. وكانت ناسا تعتمد على صاروخ فالكون 9، الذى سيحمل السفينة لإرسال إمدادات إلى محطة الفضاء. لكن هذا سيكون اختبارا رئيسيا لبرنامج الطاقم التجارى الذى تتعاقد من خلاله وكالة الفضاء مع سبايس إكس وبوينج لمواصلة الرحلة إلى الفضاء من الأرض الأمريكية بعد سنوات من الركوب على متن صواريخ روسية.

 

 وتقول واشنطن بوست إنه من المتوقع أن تندلع العواصف الرعدية على فوق شبه جزيرة فلوريدا حيث تلتقى النسائم البحرية من خليج المكسيك والمحيط الأطلنطى.


ناسا

رواد فضاء

SpaceX

عواصف رعدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة