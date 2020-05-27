واشنطن بوست: عواصف رعدية قد تهدد مهمة إطلاق رائدى فضاء أمريكيين اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن ظروف الطقس قد تجعل هناك صعوبة فى إطلاق رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء من الأرض الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من 9 سنوات، والمقرر فى وقت لاحق اليوم، الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن فرص وجود عواصف رعدية يمكن أن تقضى على الإطلاق المخطط له لرائدى الفضاء بوكالة ناسا، بوب بينكين ودوج هورلى، إلى محطة الفضاء الدولية قد زادت منذ أمس الثلاثاء من 40 إلى 50%.

وأوضحت الصحيفة أن العواصف المتوقعة يمكن أن تضرب أو تفوت. ولو استطاعت مهمة صاروخ فالكون 9 لسبايس إكس فى الخارج المضى قدما، فإنها ستمثل علامة فارقة لصناعة الفضاء الخاصة، كما أنها ستعيد الثقة فى قدرة أمريكا على إجراء رحلات فضائية مأهولة على متن صواريخ أمريكية الصنع.

ووصفت ناسا الحدث فى تغريدة على تويتر، وقالت إنه ليس فقط يوم مهما لفرقها، ولكنه يوم مهم للبلاد.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ فى الساعة 4:33 ساء بتوقيت شرق أمريكا فى مركز كينيدى للفضاء فى ولاية فلوريدا، وسيرسل رائدى الفضاء على متن سفينة الفضاء التابعة لـ SpaceX إلى المحطة الفضائية. وكانت ناسا تعتمد على صاروخ فالكون 9، الذى سيحمل السفينة لإرسال إمدادات إلى محطة الفضاء. لكن هذا سيكون اختبارا رئيسيا لبرنامج الطاقم التجارى الذى تتعاقد من خلاله وكالة الفضاء مع سبايس إكس وبوينج لمواصلة الرحلة إلى الفضاء من الأرض الأمريكية بعد سنوات من الركوب على متن صواريخ روسية.

وتقول واشنطن بوست إنه من المتوقع أن تندلع العواصف الرعدية على فوق شبه جزيرة فلوريدا حيث تلتقى النسائم البحرية من خليج المكسيك والمحيط الأطلنطى.