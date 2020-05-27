اليوم السابع
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نقابة صيادلة القاهرة تنعى وفاة صيدلى إثر إصابته بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:32 م
نقابة صيادلة القاهرة تنعى وفاة صيدلى إثر إصابته بكورونا الصيدلى محمد فتحى خليل
كتبت آية دعبس

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نعى مجلس نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، الصيدلى محمد فتحى خليل، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وبالصبر والسلوان للأسرة.
 
يأتى ذلك بعد نعى نقابة الصيادلة بالشرقية، وفاة أحد أعضائها متأثر بفيروس كورونا خلال خضوعة للعلاج، وقال بيان للنقابة "الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية ينعى بمزيد من الأسى والحزن الزميل الفاضل المحترم المهنى الصيدلى محمد فتحى خليل من قرية تلبانة مركز منيا القمح، إثر إصابته بفيروس كورونا للفقيد الرحمة والمغفرة والعتق من النار وللأسرة وكل صيادلة مصر والشرقية خالص العزاء والمواساة".
 
يذكر أن النقابة العامة للصيادلة اتخذت قرارا بدعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالإضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث قرر الاتحاد صرف 20 ألف جنيه للمصابين بكورونا، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة، وأكدت نقابة الصيادلة، دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعملون بها من اجل تادية دورهم فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.
 
وكانت قد اقترحت نقابة صيادلة القاهرة على اتحاد نقابات المهن الطبية، تحويل نوادى الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، بسبب جائحة كورونا، وعدم توافر أماكن لعزل الأعضاء بالنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، مشيرة إلى أن ذلك إيمانا من النقابة بالدور المنوط بها نحو أعضائها فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا والعبء الملقى على الفريق الطبي بكل قطاعاته.

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