اليوم السابع
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نفوق 5 حيوانات بحريقين منفصلين بمركزى دار السلام والمراغة فى سوهاج

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:33 م
نفوق 5 حيوانات بحريقين منفصلين بمركزى دار السلام والمراغة فى سوهاج حريق -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج بإشراف العميد حسام المصرى مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج والثانى بدائرة مركز المراغة دون حدوث إصابات بشرية فى الحريقين.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريق الأول بدائرة مركز دار السلام بنشوب حريق بمنزل بناحية أولاد يحيى قبلى دائرة المركز.

انتقل العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة دار السلام وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو عبد اللطيف ع ع ع 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من العروق الخشبية والبوص ونفى الشبهة الجنائية وتم أخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية .

وجاء البلاغ الثانى بدائرة مركز المراغة بنشوب حريق بحوش بناحية الشورانية دائرة المركز انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو أحمد د ع 73 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية وأضاف بنفوق 5 رأس ماشية واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفى الشبهة الجنائية تم إخطار الإدارة البيطرية بالمراغة لاتخاذ اللازم وتم أخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

 


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